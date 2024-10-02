Взрывы прогремели у посольства Израиля в Копенгагене

Полиция Дании сообщила о взрывах у посольства Израиля в Копенгагене, силовики расследуют обстоятельства произошедшего.

По сведениям агентства Reuters, рядом с израильской дипмиссией прогремело два взрыва, информации о пострадавших не поступало. Других подробностей к настоящему моменту нет.