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2 октября, 05:05

Взрывы прогремели у посольства Израиля в Копенгагене

Reuters: Полиция сообщила о двух взрывах у посольства Израиля в Копенгагене

Полиция Дании сообщила о взрывах у посольства Израиля в Копенгагене, силовики расследуют обстоятельства произошедшего.

По сведениям агентства Reuters, рядом с израильской дипмиссией прогремело два взрыва, информации о пострадавших не поступало. Других подробностей к настоящему моменту нет.

Военные Франции и Великобритании помогали Израилю отражать удар Ирана
Военные Франции и Великобритании помогали Израилю отражать удар Ирана

Напомним, вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля около 500 ракет. СМИ сообщили о поражении военной инфраструктуры ЦАХАЛ, но еврейские ВС эту информацию опровергли. Тель-Авив готовится к нанесению удара возмездия, который может состояться в течение нескольких часов.

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Андрей Бражников
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