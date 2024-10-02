Взрывы прогремели у посольства Израиля в Копенгагене
Reuters: Полиция сообщила о двух взрывах у посольства Израиля в Копенгагене
Полиция Дании сообщила о взрывах у посольства Израиля в Копенгагене, силовики расследуют обстоятельства произошедшего.
По сведениям агентства Reuters, рядом с израильской дипмиссией прогремело два взрыва, информации о пострадавших не поступало. Других подробностей к настоящему моменту нет.
Напомним, вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля около 500 ракет. СМИ сообщили о поражении военной инфраструктуры ЦАХАЛ, но еврейские ВС эту информацию опровергли. Тель-Авив готовится к нанесению удара возмездия, который может состояться в течение нескольких часов.
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