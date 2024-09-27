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27 сентября, 18:36

В Финляндии признали, что отношения с Россией придётся восстановить

Экс-посол Хелянтеря: России и Финляндии придётся восстановить отношения

Бывший посол Финляндии в России Антти Хелянтеря заявил, что напряжённость в отношениях между Москвой и Хельсинки сохранится на продолжительное время. Об этом дипломат рассказал в беседе с финской газетой Maaseudun Tulevaisuus.

По его словам, Финляндия сильно изменилась за последние годы, и прежние отношения с Россией уже не вернутся. Однако Хелянтеря подчеркнул, что рано или поздно двум странам всё равно придётся наладить диалог и выстраивать новый формат взаимодействия.

«Сегодняшняя Финляндия отличается от той, что была несколько лет назад», — отметил экс-посол, добавив, что предсказать характер будущих отношений пока сложно.

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Ранее Финляндия вошла в перечень недружественных стран, которые наиболее остро зависят от российского минерального сырья. Наибольшее значение для Хельсинки имеет российский никель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Creative Photo Corner

Анатолий Цейко
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