Составлен список самых зависимых от России недружественных стран

В перечень стран, которые наиболее остро зависят от российского минерального сырья, вошли Германия, США, Финляндия и Литва. Об этом пишет РИА «Новости».

По итогам 2023 года Россия расположилась на первой-третьей строчках в мире по добыче как минимум 12 видов минерального сырья. Больше остальных популярностью у недружественных стран пользуется алюминий из РФ — его покупали 37 государств, среди которых: Греция (19,3 процента от всего импорта), Болгария (7,4 процента) и Эстония (5,7 процента).

В свою очередь, титан у России закупали 26 стран. Больше всех на него полагались Германия (42,2 процента), Бельгия (15,7 процента) и Франция (10,2 процента). В ходу был и российский никель: его покупали 18 стран, а наиболее зависимыми оказались Финляндия (90,9 процента), Эстония (16,8 процента), Германия (11,5 процента) и Чехия (10,9 процента).

В шесть стран Россия отправляла кобальт и поташ (карбонат калия). К примеру, российские поставки составляют 54,6% эстонского импорта кобальта. А вот поташ чаще всего отправлялся в Польшу, где он составил 3% от всего импорта.

Аммиак из РФ чаще всего закупали Литва (90,7%) и Бельгия (17,5%), а самым частным покупателем палладия оказались США (39,2%), Италия (29,1%) и Япония (24,2%). Платину, селен и вольфрам покупали несколько стран, однако объёмы закупок были не столь значительны. Теллур импортировали только Нидерланды, на него приходится более пятой части импорта.