Составлен список самых зависимых от России недружественных стран
ФРГ, Бельгия и Франция оказались в числе самых зависимых от минерального сырья из РФ
В перечень стран, которые наиболее остро зависят от российского минерального сырья, вошли Германия, США, Финляндия и Литва. Об этом пишет РИА «Новости».
По итогам 2023 года Россия расположилась на первой-третьей строчках в мире по добыче как минимум 12 видов минерального сырья. Больше остальных популярностью у недружественных стран пользуется алюминий из РФ — его покупали 37 государств, среди которых: Греция (19,3 процента от всего импорта), Болгария (7,4 процента) и Эстония (5,7 процента).
В свою очередь, титан у России закупали 26 стран. Больше всех на него полагались Германия (42,2 процента), Бельгия (15,7 процента) и Франция (10,2 процента). В ходу был и российский никель: его покупали 18 стран, а наиболее зависимыми оказались Финляндия (90,9 процента), Эстония (16,8 процента), Германия (11,5 процента) и Чехия (10,9 процента).
В шесть стран Россия отправляла кобальт и поташ (карбонат калия). К примеру, российские поставки составляют 54,6% эстонского импорта кобальта. А вот поташ чаще всего отправлялся в Польшу, где он составил 3% от всего импорта.
Аммиак из РФ чаще всего закупали Литва (90,7%) и Бельгия (17,5%), а самым частным покупателем палладия оказались США (39,2%), Италия (29,1%) и Япония (24,2%). Платину, селен и вольфрам покупали несколько стран, однако объёмы закупок были не столь значительны. Теллур импортировали только Нидерланды, на него приходится более пятой части импорта.
Ранее Life.ru рассказывал, какие страны больше всего зависят от поставок российского никеля. К примеру, за шесть месяцев поставила в Финляндию 88,4 процента всего никеля, который имеется у страны.
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