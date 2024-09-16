Боливия планирует нарастить поставки лития в Россию
Боливия планирует увеличить экспорт карбоната лития в Россию, сообщил «Известиям» директор департамента планирования министерства углеводородов и энергетики страны Фредди Густаво Веласкес Роблес.
По его словам, Ла-Пас уже поставлял литий в Россию, и Москва была одним из основных покупателей этого сырья. Боливийские власти надеются на продолжение и расширение сотрудничества, несмотря на риски, связанные с работой с российскими компаниями.
Согласно данным боливийской государственной компании YLB, в 2022 году страна экспортировала около 34 тыс. тонн карбоната лития и хлорида кальция в восемь стран Латинской Америки, Европы и Азии.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может ограничить поставки на мировой рынок некоторых видов сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он добавил, что в стране активно развивается внутренний рынок
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