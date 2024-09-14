Доходы США от экспорта СПГ в Евросоюз упали до 791,4 млн долларов

Америка сократила экспорт сжиженного природного газа в Европейский союз. Из-за этого доходы поставщиков США упали до минимума с 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости», проанализировав данные американских статслужб.

Например, в середине лета компании уменьшили доходы от экспорта СПГ на 15 процентов в месячном и 36 процентов в годовом выражении — до 791,4 миллиона долларов. Основной причиной падения стало сокращение объёмов поставок на 18 процентов по сравнению с июнем и на треть по сравнению с 2023 годом.

За первые семь месяцев 2024 года Америка продала газ на 7,3 миллиарда долларов. Это на 29 процентов меньше чем за аналогичный период прошлого года. Причиной стало снижения доли ЕС в поставках США ниже половины. При этом штаты активно работают с поставками в Азию, они увеличились в полтора раза.