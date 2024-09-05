США ввели санкции против индийских компаний из-за проекта «Арктик СПГ-2»
Вашингтон объявил о введении санкций против двух индийских компаний, которые связаны с проектом «Арктик СПГ-2». В четверг Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором указано, что под ограничительные меры попали судоходные компании Gotik Shipping и Plio Energy CargoShipping.
В рамках новых санкций также были затронуты два судна, принадлежащих этим компаниям: Mulan и NewEnergy. Введённые меры ограничивают их деятельность и могут повлиять на международные операции данных компаний.
Ранее Минфин США объявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня», РИА «Новости», RT и Sputnik. В соответствии с заявлением американского ведомства, санкции дополняют действия министерства юстиции и госсектора, а также включают в перечень иностранных миссий. За информацию о вмешательстве в американские выборы объявлено вознаграждение в размере десяти миллионов долларов, и введены визовые ограничения против сотрудников российских СМИ.
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