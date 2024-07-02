В США сняли запрет на экспорт СПГ
Суд в США снял запрет администрации Байдена на экспорт СПГ
Окружной суд штата Луизиана снял запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), введённый ранее администрацией американского лидера Джо Байдена. Информация следует из решения инстанции.
"Суд считает, что истцы имеют право на досудебное снятие запрета экспорта СПГ. Соответственно, суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ", — указано в документе.
Как следует из решения суда, с соответствующим иском обратились 16 американских штатов. Все они утверждали, что решение о запрете СПГ нелегитимно.
Напомним, 26 января текущего года Байден заявил, что власти США приостановят процедуры одобрения новых контрактов на поставки СПГ за рубеж, что вызвало неоднозначную реакцию в Соединённых Штатах. Так, сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявлял, что приостановка процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ является подарком для России.
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