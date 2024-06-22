Байден поставил подножку Украине, сорвав крупную сделку

Американский президент Джо Байден принял решение приостановить одобрение новых проектов по созданию сжиженного природного газа, из-за чего возникли трудности со сделкой украинской компании по закупке СПГ, пишет газета The Wall Street Journal.

"Хорошие новости: Украина на прошлой неделе заключила крупную сделку с американским поставщиком СПГ, чтобы помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа. Плохая новость: на пути к успеху сделки стоит президент Байден", — пишет газета.

Издание обращает внимание на существующую загвоздку: приобретать газ планируется через строящийся терминал Venture Global CP2, попавший в ловушку из-за введённого Байденом моратория. Авторы материала предположили, что администрация Штатов даст "зелёный свет" каждому проекту, способному помочь Европе и всему миру перестать зависеть от энергоносителей из РФ. При этом на российскую долю приходится порядка 15% поставок газа в Европу. В итоге мораторий спровоцировал большую политическую неопределённость в области будущих поставок СПГ из США.