Стало известно, на что готов пойти Белый дом ради помощи Украине

Власти Соединённых Штатов могут снять запрет действующего американского лидера Джо Байдена на заключение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Как передаёт Reuters со ссылкой на свои источники, Белый дом может пойти на это, чтобы Конгресс США согласовал новый пакет военной помощи киевскому режиму.

"Американские чиновники открыты к прекращению объявленной президентом Джо Байденом паузы на выдачу разрешений о экспорте СПГ, чтобы добиться одобрения пакета помощи Украине в Конгрессе", — говорится в статье.

Источники отметили, что администрация США готова пойти на такой шаг, так как приостановка выдачи лицензий не несла каких-либо ограничений на экспорт газа в ближайшем будущем. В то же время сообщается, что Белый дом, прежде чем вынести окончательное решение по СПГ, планирует дождаться финального предложения по оказанию помощи Украине в американском парламенте.