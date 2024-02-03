"Субсидия от Байдена": В США резко осудили решение Белого дома об экспорте американского СПГ
Американский сенатор Круз назвал решение Байдена по СПГ помощью Путину
Решение действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт сниженного природного газа (СПГ) является подарком для России. Как передаёт телеканал Fox News, с таким мнением выступил республиканец, сенатор от Техаса Тед Круз.
"На прошлой неделе что же сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю "субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена", он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придётся покупать его у России вместо Штатов", — заявил народный избранник.
По словам члена верхней палаты парламента, от этого решения Белого дома из-за ситуации с рабочими местами страдают простые американцы. Круз подчеркнул, что произошедшее представляет собой "пример слабости Байдена".
Ранее Life.ru писал, что переход Европы на американский СПГ создаёт для европейцев в будущем риск оказаться в газовой зависимости от Соединённых Штатов. Некоторые эксперты считают, что растущая зависимость европейцев от американского газа создаёт для отрасли "риск концентрации".
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