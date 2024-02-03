"Субсидия от Байдена": В США резко осудили решение Белого дома об экспорте американского СПГ

Решение действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт сниженного природного газа (СПГ) является подарком для России. Как передаёт телеканал Fox News, с таким мнением выступил республиканец, сенатор от Техаса Тед Круз.

"На прошлой неделе что же сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю "субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена", он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придётся покупать его у России вместо Штатов", — заявил народный избранник.

По словам члена верхней палаты парламента, от этого решения Белого дома из-за ситуации с рабочими местами страдают простые американцы. Круз подчеркнул, что произошедшее представляет собой "пример слабости Байдена".