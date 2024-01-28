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27 января, 22:17

Новая зависимость: Отказ от российского газа обернулся для европейцев очередным испытанием

Bloomberg: Отказ европейцев от российского газа создал риск зависимости от США

Переход Европы на американский сжиженный природный газ (СПГ) создаёт для европейцев в будущем риск оказаться в газовой зависимости от Соединённых Штатов, передаёт Bloomberg.

"Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если вновь не появится больше российского газа и катарцы не решат ввязаться в ценовую войну за долю рынка", — заявил старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джозеф Айра.

По мнению экспертов, разнообразие поставщиков из США даёт преимущество для Европы, однако это может измениться в будущем в случае серьёзных перемен в политике Вашингтона. Речь идёт о недавнем решении Белого дома приостановить выдачу лицензий на экспорт СПГ из-за климатических проблем. Однако специалисты из Еврокомиссии не увидели в росте зависимости от американского газа повода для беспокойства, так как, по их мнению, "там не такой уровень политических рисков, как в случае с Россией".

В то же время вице-президент нефтегазовой компании BP Джонти Шепард уверен, что такое положение дел может привести к серьёзным проблемам в будущем. Он считает, что растущая зависимость европейцев от американского газа создаёт для отрасли "риск концентрации", с которым в дальнейшем Европе придётся научиться справляться.

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Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва готова обсуждать вопрос поставок газа в Европу разными маршрутами. При этом, как заявил чиновник, такого желания у другой стороны пока не видно.

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Алексей Соловьёв
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