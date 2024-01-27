Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу разными маршрутами

Москва готова обсуждать вопрос поставок газа в Европу разными маршрутами, однако такого желания у другой стороны пока не видно. Об этом на Дне энергетики в рамках Международной выставки-форума "Россия" сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, по которому заканчивается контракт в 2024 году (транзит через Украину. — Прим. Лайфа). Если будет желание другой стороны, мы готовы обсуждать эти вопросы, но пока такого желания не видим", — отметил он в беседе с журналистами.