Названы две страны ЕС, зависимые от российского никеля

Среди всех стран, в которые поставляется никель из России, больше всех от него зависят Финляндия и Эстония. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade по итогам первого полугодия.

Таким образом, РФ за шесть месяцев поставила в Финляндию 88,4 процента всего никеля, который имеется у страны. Его стоимость оценивается в 335,7 миллиона долларов. Доля России в эстонском импорте составила 44,1 процента, или 1,5 миллиона долларов.

Кроме того, доля России в чешском импорте никеля составила 7,7 процента (14,4 миллиона долларов), немецком — 7,4 процента (80,1 миллиона долларов, болгарском — 5,7 процента (485,5 тысячи долларов).

Также российский никель покупали Словения — 4% (561,3 тысячи долларов), Нидерланды — 2,6% (13,8 миллиона долларов), Польша — 2,4% (2,8 миллиона долларов), Латвия — 1,6% (9,6 тысячи долларов) и Испания — 1,5% (2,4 миллиона долларов). По результатам 2023 года Россия заняла четвертую строчку в мире по добыче никеля с долей в шесть процентов.