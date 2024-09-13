Молдавия возобновила поставки слив и винограда в Россию

Слива и виноград из Молдавии вновь окажется на российских прилавках. Экспорт удалось возобновить через молдавский торговый дом, хотя некоторые сложности в логистике до сих пор присутствуют. Об этом рассказал лидер блока оппозиционных партий Молдавии «Победа» Илан Шор, чьи слова публикует пресс-служба некоммерческой организации «Евразия».

«Сейчас приехали слива и виноград, которые долгое время не могли въехать на территорию РФ. Это продукция, которая одна из самых, скажем так, выращиваемых на территории нашей страны. И очень важно, что наши фермеры имеют возможность её реализовывать», — сообщил он.

По словам Шора, с логистикой до сих пор не всё так гладко, но торговый дом пока преодолевает все трудности. Он выразил уверенность в том, что сторонам удастся наладить поставки в ближайшем времени, однако говорить об объёмах пока рано.

Пресс-служба «Евразии» уточнила, что молдавские сливы и виноград уже отправили в Краснодар, Москву, Новосибирск, Пермь и Санкт-Петербург. Сейчас поставки производятся через территорию Гагаузии, но в будущем планируется подключить и остальную страну.