Молдавия испугалась остаться без российского газа из-за Украины
Молдавия изучает способы поставки газа из России в обход украинского транзита
В целях энергетической безопасности Молдавия изучает альтернативные маршруты для поставок газа из России в обход транзита через территорию Украины. Соответствующее заявление в эфире телеканала TV-8 сделал глава Минэнерго республики Виктор Парликов.
По словам главы ведомства, Кишинёв вынужден перестраховываться из-за ситуации на приграничной газоизмерительной станции в курской Судже. В настоящий момент прокачка голубого топлива через неё продолжается, но на всякий случай Молдавия рассмотрит другие способы доставки энергоресурса, например, через Турцию. За разъяснениями на этот счёт «Молдовагаз» обратился к «Газпрому».
«Сейчас ожидается ответ и проработка деталей, однако основной расчёт делается на продолжение традиционных поставок», — подытожил Парликов.
Напомним, что Суджа стала районом боевых действий после вылазки ВСУ в Курскую область в начале августа. Впрочем, находящаяся в окрестностях города одноимённая станция продолжает качать газ для транзита по территории Украины. В один из дней объёмы подачи ресурса даже достигли рекордных значений.
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