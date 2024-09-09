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9 сентября, 20:56

Молдавия испугалась остаться без российского газа из-за Украины

Молдавия изучает способы поставки газа из России в обход украинского транзита

В целях энергетической безопасности Молдавия изучает альтернативные маршруты для поставок газа из России в обход транзита через территорию Украины. Соответствующее заявление в эфире телеканала TV-8 сделал глава Минэнерго республики Виктор Парликов.

По словам главы ведомства, Кишинёв вынужден перестраховываться из-за ситуации на приграничной газоизмерительной станции в курской Судже. В настоящий момент прокачка голубого топлива через неё продолжается, но на всякий случай Молдавия рассмотрит другие способы доставки энергоресурса, например, через Турцию. За разъяснениями на этот счёт «Молдовагаз» обратился к «Газпрому».

«Сейчас ожидается ответ и проработка деталей, однако основной расчёт делается на продолжение традиционных поставок», — подытожил Парликов.

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Напомним, что Суджа стала районом боевых действий после вылазки ВСУ в Курскую область в начале августа. Впрочем, находящаяся в окрестностях города одноимённая станция продолжает качать газ для транзита по территории Украины. В один из дней объёмы подачи ресурса даже достигли рекордных значений.

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Shutterstock / FOTODOM / evangulov

Илья Пушкарев
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