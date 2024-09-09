Молдавия испугалась остаться без российского газа из-за Украины

В целях энергетической безопасности Молдавия изучает альтернативные маршруты для поставок газа из России в обход транзита через территорию Украины. Соответствующее заявление в эфире телеканала TV-8 сделал глава Минэнерго республики Виктор Парликов.

По словам главы ведомства, Кишинёв вынужден перестраховываться из-за ситуации на приграничной газоизмерительной станции в курской Судже. В настоящий момент прокачка голубого топлива через неё продолжается, но на всякий случай Молдавия рассмотрит другие способы доставки энергоресурса, например, через Турцию. За разъяснениями на этот счёт «Молдовагаз» обратился к «Газпрому».