«Газпром» продолжает подачу газа через «Суджу», объём составляет 42 млн куб. м

Подача газа для транзита по территории Украины продолжается. Её осуществляет «Газпром» через газоизмерительную станцию «Суджа». На 2 сентября объём составляет 42 миллиона кубометров. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, данные соответствуют обычным уровням июля и начала августа.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», – 42 миллиона кубометров на 2 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — сообщил он журналистам.

Напомним, ранее появилась информация, что прокачка газа приблизилась к максимуму. В середине августа объём составил 42,4 млн кубометров. Кстати, с начала года прокачка была выше 40 миллионов кубометров в день, но с 7 по 12 августа находилась немного ниже этой отметки.