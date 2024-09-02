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2 сентября, 11:16

«Газпром» продолжает подачу газа через «Суджу», объём составляет 42 млн куб. м

Подача газа для транзита по территории Украины продолжается. Её осуществляет «Газпром» через газоизмерительную станцию «Суджа». На 2 сентября объём составляет 42 миллиона кубометров. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, данные соответствуют обычным уровням июля и начала августа.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», – 42 миллиона кубометров на 2 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — сообщил он журналистам.

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Напомним, ранее появилась информация, что прокачка газа приблизилась к максимуму. В середине августа объём составил 42,4 млн кубометров. Кстати, с начала года прокачка была выше 40 миллионов кубометров в день, но с 7 по 12 августа находилась немного ниже этой отметки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mykola Tys

Наталья Афонина
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