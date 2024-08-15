Прокачка российского газа через Украину по "Судже" снова приблизилась к максимуму

"Газпром" продолжает подавать газ транзитом через Украину в объёме 42,4 миллиона кубометров в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,4 миллиона кубометров на 15 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – указал Куприянов в беседе с журналистами.