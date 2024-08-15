Прокачка российского газа через Украину по "Судже" снова приблизилась к максимуму
"Газпром" подаёт газ через Украину на ГИС "Суджа" в объёме 42,4 млн кубометров
"Газпром" продолжает подавать газ транзитом через Украину в объёме 42,4 миллиона кубометров в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,4 миллиона кубометров на 15 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – указал Куприянов в беседе с журналистами.
При этом накануне объём прокачки газа также составил 42,4 миллиона кубометров, а в среднем в августе показатель составил 41 миллион кубометров. Объёмы приблизились к максимуму в текущем году, который на данный момент составляет 42,5 миллиона кубометров.
А ранее Life.ru писал, что в "Нафтогазе" заявили о нежелании Украины продлевать договор о транзите российского газа после 2024 года. В МИД РФ отметили, что в этом вопросе РФ будет ориентироваться на спрос у потребителей. При этом вице-премьер Александр Новак также заявлял, что Москва готова обсуждать вопрос поставок газа в ЕС разными маршрутами.
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