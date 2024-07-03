Новак заявил о готовности РФ поставлять газ через Украину после 2024 года

Россия готова поставлять газ по территории Украины и после 2024 года, когда закончится контракт, однако этот вопрос зависит в первую очередь от Киева. Об этом журналистам заявил вице-премьер России Алекандр Новак.

"Это в первую очередь от Украины зависит. Транзит через её территорию идёт, у них свои установлены правила", — сказал он. — "Мы готовы поставлять, вопрос же не в нас".