Путин: РФ не отказывается от транзита газа, но не может заставить Украину

Россия не отказывается от транзита газа через территорию Украины, однако если власти Незалежной не желают этого, то Москва не будет их заставлять. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы намерены, и компания «Газпром», исполнять все свои обязательства перед нашими клиентами, с которыми есть долгосрочные контракты... Если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить», — сказал он, отметив, что контракт на поставку заканчивается 31 декабря.