Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 08:56

Путин: РФ не отказывается от транзита газа, но не может заставить Украину

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия не отказывается от транзита газа через территорию Украины, однако если власти Незалежной не желают этого, то Москва не будет их заставлять. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы намерены, и компания «Газпром», исполнять все свои обязательства перед нашими клиентами, с которыми есть долгосрочные контракты... Если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить», — сказал он, отметив, что контракт на поставку заканчивается 31 декабря.

Путин назвал «священным долгом» ВС РФ выбить ВСУ из приграничных регионов
Путин назвал «священным долгом» ВС РФ выбить ВСУ из приграничных регионов

Также в ходе форума Путин заявил, что Украиной правят «инопланетяне», которые не думают о стране на фоне колоссальных потерь ВСУ. Помимо того, президент рассказал о существенном ускорении темпов российского наступления в зоне проведения СВО.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Украина
  • Газпром
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров