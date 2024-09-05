Путин: Украиной правят «инопланетяне», не думающие о стране

Украиной правят «инопланетяне», которые не думают о стране на фоне колоссальных потерь ВСУ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то либо иностранцы... Они не думают просто... Что они дальше будут делать, я даже не понимаю», — пояснил глава государства.