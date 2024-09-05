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Регион
5 сентября, 08:10

Путин назвал «священным долгом» ВС РФ выбить ВСУ из приграничных регионов

Защита приграничных территорий РФ от атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) — священный долг российских войск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Когда мы говорим об этих вопросах, прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьёзные испытания и страдают от этих террористических актов», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер дополнил, что священный долг ВС РФ — сделать всё возможное, чтобы выдавить ВСУ с приграничных территорий и защитить россиян. По словам Путина, Россия обязана прикладывать усилия для поддержки людей.

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А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в приграничные регионы России провалилось. По его словам, наши военные начали выгонять противника с приграничных регионов.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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