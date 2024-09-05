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5 сентября, 07:38

Путин: Вторжение ВСУ в приграничные регионы России провалилось

Атакой на приграничье России Украина стремилась отвлечь ВС РФ от наступления в Донбассе, но план Киева провалился. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, — освобождение, которое является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось», — подчеркнул он.

Путин подчеркнул, что российская армия стабилизировала ситуацию и начала постепенно выдавливать противника с приграничных территорий. Кроме того, ВС РФ ускорили наступательные операции в Донбассе.

Путин обещал вышвырнуть ВСУ из-под Курска, а потом подумать о переговорах
Путин обещал вышвырнуть ВСУ из-под Курска, а потом подумать о переговорах

Ранее президент РФ уже заявлял, что цель провокации ВСУ в Курской области провалилась. Киеву не удалось остановить наступление российских войск в Донбассе. В итоге сейчас ВС РФ продвигаются вперёд такими темпами, каких ещё не было в ходе спецоперации.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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