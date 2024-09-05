Путин предложил подумать о последствиях при зеркальном ответе России на удары ВСУ по АЭС

Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по атомным электростанциям в Запорожской и Курской областях — это «очень опасные теракты», которые могут привести к серьёзным последствиям. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин.

«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — подчеркнул глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.