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5 сентября, 07:56

Путин предложил подумать о последствиях при зеркальном ответе России на удары ВСУ по АЭС

Путин: Удары ВСУ по Курской и Запорожской АЭС — «очень опасные теракты»

Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по атомным электростанциям в Запорожской и Курской областях — это «очень опасные теракты», которые могут привести к серьёзным последствиям. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин.

«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — подчеркнул глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

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А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в приграничные регионы нашей страны провалилось. По его словам, ВС РФ стабилизировали ситуацию и начали выгонять противника с приграничных территорий.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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