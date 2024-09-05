Путин предложил подумать о последствиях при зеркальном ответе России на удары ВСУ по АЭС
Путин: Удары ВСУ по Курской и Запорожской АЭС — «очень опасные теракты»
Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по атомным электростанциям в Запорожской и Курской областях — это «очень опасные теракты», которые могут привести к серьёзным последствиям. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин.
«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — подчеркнул глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в приграничные регионы нашей страны провалилось. По его словам, ВС РФ стабилизировали ситуацию и начали выгонять противника с приграничных территорий.
Life.ru