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4 сентября, 15:53

Глава МАГАТЭ Гросси не назвал виновных в ударах по Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси не стал называть виновных в ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, МАГАТЭ не всегда сразу получает точные сведения о траектории полёта боеприпасов.

«Я думаю, то, что нам необходимо в некоторых случаях — точные данные о координатах, траектория. Эта информация не всегда сразу доступна. Для нас важны точные данные о том, что произошло, где произошло, для собственных оценок», — отметил он в беседе с журналистами, добавив, что МАГАТЭ должно оставаться полезным и неполитизированным.

Напомним, Гросси прибыл на Запорожскую АЭС 4 сентября. Для него это уже пятая с начала боевых действий поездка на станцию. Сегодня директор станции Юрий Черничук заявил, что очередной обстрел со стороны ВСУ повредил одну из линий электропередачи, питающих ЗАЭС.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Никита Осипов
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