Глава МАГАТЭ Гросси не назвал виновных в ударах по Запорожской АЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси не стал называть виновных в ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, МАГАТЭ не всегда сразу получает точные сведения о траектории полёта боеприпасов.
«Я думаю, то, что нам необходимо в некоторых случаях — точные данные о координатах, траектория. Эта информация не всегда сразу доступна. Для нас важны точные данные о том, что произошло, где произошло, для собственных оценок», — отметил он в беседе с журналистами, добавив, что МАГАТЭ должно оставаться полезным и неполитизированным.
Напомним, Гросси прибыл на Запорожскую АЭС 4 сентября. Для него это уже пятая с начала боевых действий поездка на станцию. Сегодня директор станции Юрий Черничук заявил, что очередной обстрел со стороны ВСУ повредил одну из линий электропередачи, питающих ЗАЭС.
Telegram / ЗАЭС. Официально