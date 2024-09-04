Глава МАГАТЭ Гросси не назвал виновных в ударах по Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси не стал называть виновных в ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, МАГАТЭ не всегда сразу получает точные сведения о траектории полёта боеприпасов.

«Я думаю, то, что нам необходимо в некоторых случаях — точные данные о координатах, траектория. Эта информация не всегда сразу доступна. Для нас важны точные данные о том, что произошло, где произошло, для собственных оценок», — отметил он в беседе с журналистами, добавив, что МАГАТЭ должно оставаться полезным и неполитизированным.