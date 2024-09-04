«Ситуация нестабильная»: На ЗАЭС подорваны все компоненты ядерной безопасности
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о подрыве всех компонентов ядерной безопасности ЗАЭС
Все семь имеющихся компонентов ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) подорваны полностью или же частично повреждены. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в докладе, посвящённом ситуации на станции.
«Ситуация на ЗАЭС последние два года остаётся шаткой и нестабильной, все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично», — приводятся слова Гросси в предисловии к докладу.
Он подчеркнул, что происшествия на станции, включая недавний пожар на градирне и удары БПЛА, пока не стали катализатором радиологической аварии, однако риски значительно возрастают по мере усиления вооружённого конфликта. Гросси добавил, что на ЗАЭС МАГАТЭ присутствует уже третий год и планирует далее открыто делиться получаемой информацией с международным сообществом.
Ранее Life.ru сообщал, что глава МАГАТЭ Гросси 4 сентября прибыл на Запорожскую АЭС. Для него это уже пятая по счёту поездка станцию с начала боевых действий. Ранее Гросси призвал к предотвращению ядерной аварии «любой ценой». Он акцентировал внимание на важности защиты атомных объектов от атак и любых возможных угроз.
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