«Ситуация нестабильная»: На ЗАЭС подорваны все компоненты ядерной безопасности

Все семь имеющихся компонентов ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) подорваны полностью или же частично повреждены. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в докладе, посвящённом ситуации на станции.

«Ситуация на ЗАЭС последние два года остаётся шаткой и нестабильной, все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично», — приводятся слова Гросси в предисловии к докладу.

Он подчеркнул, что происшествия на станции, включая недавний пожар на градирне и удары БПЛА, пока не стали катализатором радиологической аварии, однако риски значительно возрастают по мере усиления вооружённого конфликта. Гросси добавил, что на ЗАЭС МАГАТЭ присутствует уже третий год и планирует далее открыто делиться получаемой информацией с международным сообществом.