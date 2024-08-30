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29 августа, 21:16

«Любой ценой»: Гросси призвал к защите ЗАЭС от возможной ядерной катастрофы

Глава МАГАТЭ Гросси призвал к защите ЗАЭС от возможной ядерной катастрофы

Рафаэль Гросси призывает не допустить ядерной аварии «любой ценой». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Рафаэль Гросси призывает не допустить ядерной аварии «любой ценой». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В своём недавнем заявлении перед предстоящей инспекцией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к предотвращению ядерной аварии «любой ценой». Он акцентировал внимание на важности защиты атомных объектов от атак и любых возможных угроз.

«Ядерную аварию нужно избежать любой ценой, атомные электростанции никогда не должны подвергаться атакам. Последствия могут быть катастрофическими, и никто от этого не выиграет», — отметил глава МАГАТЭ в своём заявлении.

Гросси отметил, что эти события указывают на «крайне сложную» ситуацию в плане ядерной и физической безопасности станции, что подтверждает необходимость срочных мер по укреплению защиты и обеспечению безопасной работы объекта.

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Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Киев не принесёт ощутимых результатов в вопросах прекращения атак на Курскую АЭС. По его мнению, Запад играет ключевую роль в организации вторжений в Курскую область, и поэтому попытки решить проблему в Киеве будут безрезультатными.

Кирилл Сосновских
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