При очередном обстреле ВСУ повреждена питающая Запорожскую АЭС электролиния
Очередной обстрел со стороны ВСУ повредил одну из линий электропередачи, питающих Запорожскую АЭС. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.
«Буквально два дня назад была повреждена одна из линий, которая обеспечивает электропитание ЗАЭС. Была повреждена линия в результате обстрела с украинской стороны», — сказал он в разговоре с журналистами.
Степень повреждения линии Черничук уточнять не стал, но отметил, что работы по восстановлению уже ведутся.
Ранее сообщалось, что делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. К слову, это уже пятая по счёту поездка на станцию для главы МАГАТЭ с начала боевых действий. Ранее Гросси перед поездкой на станцию призвал к предотвращению ядерной аварии «любой ценой». Он акцентировал внимание на важности защиты атомных объектов от атак и любых возможных угроз.
Telegram / ЗАЭС. Официально