При очередном обстреле ВСУ повреждена питающая Запорожскую АЭС электролиния

Очередной обстрел со стороны ВСУ повредил одну из линий электропередачи, питающих Запорожскую АЭС. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.

«Буквально два дня назад была повреждена одна из линий, которая обеспечивает электропитание ЗАЭС. Была повреждена линия в результате обстрела с украинской стороны», — сказал он в разговоре с журналистами.