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Энергодар и два района Запорожья остались без света из-за разрыва ЛЭП

3 сентября, 14:24
Ремонт ЛЭП. Обложка © freepik / jcomp

Ремонт ЛЭП. Обложка © freepik / jcomp

В Запорожской области оказались без света Каменско-Днепровский и Васильевский районы, а также Энергодар, расположенный рядом с АЭС. Причиной стал разрыв ЛЭП, сообщили в городской администрации.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города. Обесточены город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы», — отмечается в заявлении. В ближайшее время коммунальщики должны отремонтировать ЛЭП.

Развожаев: Севастополь остался без света из-за аварийного отключения в сетях
Развожаев: Севастополь остался без света из-за аварийного отключения в сетях

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси перед поездкой на ЗАЭС призвал к предотвращению ядерной аварии «любой ценой». Он акцентировал внимание на важности защиты атомных объектов от атак и любых возможных угроз.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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