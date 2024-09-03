Энергодар и два района Запорожья остались без света из-за разрыва ЛЭП 3 сентября, 14:24 Ремонт ЛЭП. Обложка © freepik / jcomp

В Запорожской области оказались без света Каменско-Днепровский и Васильевский районы, а также Энергодар, расположенный рядом с АЭС. Причиной стал разрыв ЛЭП, сообщили в городской администрации.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города. Обесточены город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы», — отмечается в заявлении. В ближайшее время коммунальщики должны отремонтировать ЛЭП.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси перед поездкой на ЗАЭС призвал к предотвращению ядерной аварии «любой ценой». Он акцентировал внимание на важности защиты атомных объектов от атак и любых возможных угроз.

Авторы Татьяна Миссуми