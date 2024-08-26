Развожаев: Севастополь остался без света из-за аварийного отключения в сетях
В Севастополе наблюдается сбой в подаче электроэнергии. По предварительным данным, это произошло из-за аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Отключены потребители районов Балаклавы, б. Казачья, б. Стрелецкая, б. Камышовая, частично центр города, пр. Победы, с. Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье», — написал он в своём телеграм-канале.
По его словам, на восстановление электроснабжения потребуется 2 часа.
Ранее Life.ru сообщал, что часть города Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Уточнялось, что была повреждена линия электропередачи за пределами города.
Shutterstock / FOTODOM /Aleksandr Stezhkin