Развожаев: Севастополь остался без света из-за аварийного отключения в сетях

В Севастополе наблюдается сбой в подаче электроэнергии. По предварительным данным, это произошло из-за аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Отключены потребители районов Балаклавы, б. Казачья, б. Стрелецкая, б. Камышовая, частично центр города, пр. Победы, с. Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье», — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, на восстановление электроснабжения потребуется 2 часа.