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26 августа, 14:07

Развожаев: Севастополь остался без света из-за аварийного отключения в сетях

В Севастополе наблюдается сбой в подаче электроэнергии. По предварительным данным, это произошло из-за аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Отключены потребители районов Балаклавы, б. Казачья, б. Стрелецкая, б. Камышовая, частично центр города, пр. Победы, с. Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье», — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, на восстановление электроснабжения потребуется 2 часа.

В Подольске восстановили подачу электричества после аварии в семи котельных
В Подольске восстановили подачу электричества после аварии в семи котельных

Ранее Life.ru сообщал, что часть города Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Уточнялось, что была повреждена линия электропередачи за пределами города.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Aleksandr Stezhkin

Александра Мышляева
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