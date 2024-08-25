Энергодар, где находится ЗАЭС, частично остался без света
Администрация: Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП
Часть города Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вечером в воскресенье, 25 августа, осталась без света из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом заявили в администрации региона.
«Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен. Ведутся работы. Подача электроэнергии будет возобновлена после устранения причины аварийного отключения», — отметили там.
Напомним, Энергодар находится на левом берегу Днепра, радом расположена Запорожская атомная электростанция. Это крупнейшая по числу блоков и мощности АЭС в Европе.
Ранее часть Энергодара оставалась без воды из-за очередного удара ВСУ. Противник атаковал гидротехнические сооружения.
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