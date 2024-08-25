Энергодар, где находится ЗАЭС, частично остался без света

Часть города Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вечером в воскресенье, 25 августа, осталась без света из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом заявили в администрации региона.

«Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен. Ведутся работы. Подача электроэнергии будет возобновлена после устранения причины аварийного отключения», — отметили там.

Напомним, Энергодар находится на левом берегу Днепра, радом расположена Запорожская атомная электростанция. Это крупнейшая по числу блоков и мощности АЭС в Европе.