Часть Энергодара оставалась без воды из-за очередного удара ВСУ по гражданскому объекту

ВСУ ударили по гидротехническим сооружениям в Энергодаре, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Повреждено водозаборное оборудование.

«Часть города оставалась без воды», — написал он в телеграм-канале.

По словам чиновника, оперативные службы быстро потушили огонь. Глава региона не исключил, что противник может нанести повторный удар.