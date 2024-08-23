Часть Энергодара оставалась без воды из-за очередного удара ВСУ по гражданскому объекту
Балицкий: ВСУ ударом повредили водозаборное оборудование в Энергодаре
ВСУ ударили по гидротехническим сооружениям в Энергодаре, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Повреждено водозаборное оборудование.
«Часть города оставалась без воды», — написал он в телеграм-канале.
По словам чиновника, оперативные службы быстро потушили огонь. Глава региона не исключил, что противник может нанести повторный удар.
Ранее ВСУ обстреляли курский Льгов с применением кассетных боеприпасов. Число пострадавших и наличие повреждений на земле не уточняется.
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