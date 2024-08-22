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Регион
22 августа, 16:02
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ВСУ ударили по Курской области запрещённым оружием

Мэр Клемешов: ВСУ обстреляли Льгов в Курской области кассетными боеприпасами

ВСУ атаковали Льгов в Курской область, применив кассетные боеприпасы. Сейчас уточняются данные о пострадавших и разрушениях на земле, сообщил мэр города Алексей Клемешов.

«В районе плодосовхоза зафиксированы прилёты снарядов с кассетными боеприпасами. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Сообщу позже. Напоминаю: ни в коем случае не приближайтесь к обломкам и подозрительным предметам»,написал он личной странице в VK.

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ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа, с тех пор российские войска выбивают их из региона. Сегодня Минобороны РФ доложило, что за это время противник потерял более 4 700 военнослужащих в курском приграничье. Тем временем, местные власти усиливают защитные меры от украинских обстрелов, например, в Курске сооружают укрытия из железобетона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Юрий Лысенко
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