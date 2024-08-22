ВСУ ударили по Курской области запрещённым оружием

ВСУ атаковали Льгов в Курской область, применив кассетные боеприпасы. Сейчас уточняются данные о пострадавших и разрушениях на земле, сообщил мэр города Алексей Клемешов.

«В районе плодосовхоза зафиксированы прилёты снарядов с кассетными боеприпасами. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Сообщу позже. Напоминаю: ни в коем случае не приближайтесь к обломкам и подозрительным предметам», — написал он личной странице в VK.