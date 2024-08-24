ВСУ обстреляли село в Запорожской области, ранены два человека
Балицкий: При ударе по селу Владовка Запорожской области пострадали два человека
Украинские военные обстреляли село Владовка Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате пострадали два мирных жителя, их госпитализировали.
«С ранениями разной степени тяжести два жителя Черниговки доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь», — написал он в телеграм-канале.
К своему посту Балицкий также прикрепил кадры последствий обстрела села Владовка. По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные службы.
Последствия обстрела села Владовка Запорожской области. Фото © Telegram / BalitskyEV
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара, где находится Запорожская АЭС. В результате часть города осталась без воды.