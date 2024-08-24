ВСУ обстреляли село в Запорожской области, ранены два человека

Украинские военные обстреляли село Владовка Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате пострадали два мирных жителя, их госпитализировали.

«С ранениями разной степени тяжести два жителя Черниговки доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь», — написал он в телеграм-канале.

К своему посту Балицкий также прикрепил кадры последствий обстрела села Владовка. По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные службы.

Последствия обстрела села Владовка Запорожской области. Фото © Telegram / BalitskyEV

Последствия обстрела села Владовка Запорожской области. Обложка © Telegram / BalitskyEV