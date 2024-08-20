В Подольске восстановили подачу электричества после аварии в семи котельных
Перебои со светом в Подольске. Обложка © freepik / jeswin
В подмосковном Подольске нарушение работы сразу семи котельных стали причиной отключения света. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Причиной ЧП называется "автоматическое отключение воздушной линии напряжением 110 киловольт".
"В 7 утра произошло отключение электроснабжения на котельной в посёлке Санатория Родина. Аварийная бригада выехала на место", — уточнили местные власти.
Уже к 9 утра произошло незапланированное отключение света на других котельных: котельных: Гайдара, 11, Большая Ивановская, Чистова, Маштакова, Кузнечики, Школьная, 34А (Климовск). Оказались обесточены 14 школ, 26 детсадов, 14 больниц, а также встал электротранспорт. К 11 утра коммунальщикам удалось справиться с аварией.
"Оперативно все абоненты были переведены на резерв. В настоящее время обесточенных потребителей нет", — рассказали 360.ru в Минэнерго.
Ранее сообщалось, что 16 августа почти весь Приморский край остался без света. Отключения произошли во Владивостоке и его пригородах, в Артёме, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске, Большом Камне, Лесозаводске и других населённых пунктах региона. Причиной отключения света стало срабатывание защиты на трёх блоках после замыкания оборудования сетей ВСК.