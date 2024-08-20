В Подольске восстановили подачу электричества после аварии в семи котельных 20 августа, 09:08 Перебои со светом в Подольске. Обложка © freepik / jeswin

В подмосковном Подольске нарушение работы сразу семи котельных стали причиной отключения света. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Причиной ЧП называется "автоматическое отключение воздушной линии напряжением 110 киловольт".

"В 7 утра произошло отключение электроснабжения на котельной в посёлке Санатория Родина. Аварийная бригада выехала на место", — уточнили местные власти.

Уже к 9 утра произошло незапланированное отключение света на других котельных: котельных: Гайдара, 11, Большая Ивановская, Чистова, Маштакова, Кузнечики, Школьная, 34А (Климовск). Оказались обесточены 14 школ, 26 детсадов, 14 больниц, а также встал электротранспорт. К 11 утра коммунальщикам удалось справиться с аварией.

"Оперативно все абоненты были переведены на резерв. В настоящее время обесточенных потребителей нет", — рассказали 360.ru в Минэнерго.

Авторы Татьяна Миссуми