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19 августа, 12:40

Взрыв на ЛЭП и затопленные подъезды: Часть Владивостока осталась без света на фоне сильного ливня

Взрыв на ЛЭП на фоне мощного ливня оставил часть Владивостока без света

Часть Владивостока осталась без электричества из-за взрыва на линии электропередаче. На видео — тот самый хлопок, подтопленные водой подземные парковки и даже подъезд, в котором стихия устроила настоящий водопад.

Обстановка во Владивостоке на фоне сильного ливня. Видео © Telegram / NEWS.VL, VK / Владiмiр Самодержавный-Мужчина

Как пишет SHOT, авария затронула минимум десять улиц, и её обещают устранить после полуночи. Тем временем в Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Власти Приморья назвали причину блэкаута
Власти Приморья назвали причину блэкаута

Напомним, на днях без света остались Владивосток и практически весь Приморский край. Причиной оказалось замыкание оборудования. На этом фоне отключились светофоры, что спровоцировало ДТП.

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Telegram / NEWS.VL

Матвей Константинов
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