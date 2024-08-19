Взрыв на ЛЭП и затопленные подъезды: Часть Владивостока осталась без света на фоне сильного ливня
Взрыв на ЛЭП на фоне мощного ливня оставил часть Владивостока без света
Часть Владивостока осталась без электричества из-за взрыва на линии электропередаче. На видео — тот самый хлопок, подтопленные водой подземные парковки и даже подъезд, в котором стихия устроила настоящий водопад.
Обстановка во Владивостоке на фоне сильного ливня. Видео © Telegram / NEWS.VL, VK / Владiмiр Самодержавный-Мужчина
Как пишет SHOT, авария затронула минимум десять улиц, и её обещают устранить после полуночи. Тем временем в Приморье объявлено штормовое предупреждение.
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