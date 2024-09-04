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4 сентября, 09:47

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

ТАСС: Делегация МАГАТЭ вместе с Гросси прибыла на ЗАЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, делегация международной организации проехала через российский КПП у Васильевки. Планируется, что во время визита Гросси произойдёт ротация миссии МАГАТЭ, которая действует на ЗАЭС с его первой поездки в Запорожскую область, состоявшейся в сентябре 2022 года.

К слову, это уже пятая по счёту поездка на ЗАЭС для главы МАГАТЭ с начала боевых действий. Ранее Гросси перед поездкой на станцию призвал к предотвращению ядерной аварии «любой ценой». Он акцентировал внимание на важности защиты атомных объектов от атак и любых возможных угроз.

Гросси: МАГАТЭ расширит поддержку Украины, активнее защищая ядерные объекты
Гросси: МАГАТЭ расширит поддержку Украины, активнее защищая ядерные объекты
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Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Наталья Демьянова
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