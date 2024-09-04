Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, делегация международной организации проехала через российский КПП у Васильевки. Планируется, что во время визита Гросси произойдёт ротация миссии МАГАТЭ, которая действует на ЗАЭС с его первой поездки в Запорожскую область, состоявшейся в сентябре 2022 года.