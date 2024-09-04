Гросси: МАГАТЭ расширит поддержку Украины, активнее защищая ядерные объекты

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует продолжать поддержку Украины. Организация займёт более активную позицию для обеспечения защиты объектов ядерной инфраструктуры, рассказал гендиректор организации Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ будет и дальше расширять свою помощь Украине, занимая более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры, чтобы она не влияла на ядерную безопасность», — говорится в сообщении.

Данное решение обусловлено продолжающимися в стране боевыми действиями. По мнению Гросси, безопасность эксплуатации атомных электростанций зависит от стабильного и надёжного подключения к электросети, что становится сложным.