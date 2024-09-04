Гросси: МАГАТЭ расширит поддержку Украины, активнее защищая ядерные объекты
Рафаэль Гроссии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует продолжать поддержку Украины. Организация займёт более активную позицию для обеспечения защиты объектов ядерной инфраструктуры, рассказал гендиректор организации Рафаэль Гросси.
«МАГАТЭ будет и дальше расширять свою помощь Украине, занимая более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры, чтобы она не влияла на ядерную безопасность», — говорится в сообщении.
Данное решение обусловлено продолжающимися в стране боевыми действиями. По мнению Гросси, безопасность эксплуатации атомных электростанций зависит от стабильного и надёжного подключения к электросети, что становится сложным.
«Наши эксперты будут применять опыт Агентства в области ядерной промышленной безопасности и защиты критической инфраструктуры», — уточнил Гросси на встрече с Владимиром Зеленским.
Недавно Гросси приезжал в город Курчатов Курской области и оценивал работоспособность Курской атомной электростанции. До этого он много раз заявлял, что волнуется за объект, потому что недалеко от него разворачиваются различные боевые действия, начатые ВСУ. После осмотра станции Гросси объяснил, что на АЭС обострилась опасность ядерного инцидента.