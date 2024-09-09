Биолог открыл неожиданную пользу «молодильных» фруктов для тех, кто мёрзнет зимой

Вишня и черешня являются непросто вкусными ягодами, которые любят есть и взрослые, и дети, но и настоящим суперфудом. Они способны помочь людям с гипертонией, а также с атеросклерозом и малокровием. Об этом заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

Кроме того, вишню и черешню стоит есть тем, у кого зимой мёрзнут руки без перчаток даже при положительных температурах. Это говорит о проблеме с капиллярами.

«Употребление черешни, вишни очень хорошо укрепляет стенки мелких капилляров и делает их менее хрупкими», — объяснил биолог.

Он добавил, что в черешне содержится много калия, кальция, магния и витаминов группы А и С. Черешня и вишня также снижают свёртываемость крови и препятствуют тромбообразованию. В их составе есть антиоксиданты, которые замедляют старение.