Врач назвала три витаминных чемпиона среди осенних ягод Врач Кашух: Одна чашка клюквы обеспечит около 30% дневной нормы витамина С 3 сентября, 05:00 Облепиха содержит большое количество витаминов C, E, К, A, В12, а ещё магний, калий, цинк, железо. Обложка © Freepik.com/kamranaydinov

Наступила календарная осень, но это не значит, что теперь витамины можно найти только в виде таблеток. Как рассказала Life.ru эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, ягоды, созревающие к этому сезону, богаты полезными веществами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, помогают контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес.

Облепиха

Яркие оранжевые ягоды созревают в конце августа – начале сентября, они содержат большое количество витаминов C, E, К, A, В12, а ещё магний, калий, цинк, железо, антиоксиданты и флавоноиды.

Считается, что облепиха помогает укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и волос, ускорить заживление ран и восстановление тканей. Однако исследования эффективности проводились на животных или в пробирке, поэтому говорить о беспрецедентной пользе для здоровья нельзя. Но и убирать облепиху из рациона из-за этого не следует — гораздо важнее не концентрироваться на лечебных свойствах продуктов, а питаться разнообразно, чтобы поддержать здоровье. Екатерина Кашух Эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог

Брусника

Ягоды брусники — настоящий кладезь полезных веществ. В них содержатся витамины C, A, витамины группы B, а также калий, железо и органические кислоты.

Брусника обладает мощными противовоспалительными и антисептическими свойствами, также она помогает нормализовать уровень сахара в крови, улучшает пищеварение за счёт высокого содержания клетчатки. Особенно полезна она для укрепления иммунитета и поддержания здоровья мочевыводящей системы. Конечно, она не заменит лекарства, если человек заболел, но, например, морс из брусники может восполнять баланс жидкости во время ОРВИ, пополнять запас витаминов, подчеркнула Кашух.

Клюква

В составе клюквы — клетчатка, витамины С, К, РР, Е, витамины группы В, фитонциды, кальций, магний, железо, фосфор, цинк, марганец и другие минералы. Одна чашка клюквы обеспечит около 30% дневной нормы витамина С.

Кроме того, клюква — известное средство для профилактики инфекций мочевыводящих путей, укрепления иммунитета и сосудов. В ягодах клюквы много природных антисептиков и проантоцианидинов — веществ, которые не дают бактериям кишечной палочки прикрепиться к стенкам мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Доказано, что регулярный приём клюквенного сока снижает вероятность повторного воспаления в мочевом пузыре и почках у детей, но для лечения текущих проблем она неэффективна, предупредила врач.

Чтобы наслаждаться полезными свойствами ягод круглый год, можно сохранить их на зиму. Один из лучших способов — заморозка. Она позволяет сохранить максимальное количество витаминов и антиоксидантов. Перед заморозкой нужно хорошо промыть и высушить ягоды, а после разложить по пакетам или контейнерам в один слой и оставить в морозильной камере на хранение.

Ягоды считаются безопасным продуктом для большинства людей, однако всё равно следует быть с ними осторожнее. Так, их избыток в рационе может привести к изжоге, диарее, тошноте. Поэтому лучше ограничиться горстью ягод в день или стаканом морса. Многие из перечисленных ягод обладают мочегонным эффектом, а потому нежелательны для пациентов с камнями в почках, так как могут спровоцировать обострение болезни.

Ранее россиянам объяснили, сколько ягод можно съесть за один раз. Не рекомендуется употреблять в пищу более 150 граммов свежих ягод, особенно если вы следите за своим весом и уровнем сахара в крови.

Авторы Андрей Горяничев