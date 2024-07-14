Путеводитель по ягодам: Россиянам рассказали, как определить созревшую смородину

Официальный сезон сбора смородины в Московской области начнётся с конца июля и продлится до начала августа. Она растёт почти повсюду в регионе, но не каждый знает, как правильно выбрать спелую ягоду. Как это сделать, пишет интернет-издание Regions.

При поиске самой вкусной смородины важно обратить внимание на несколько ключевых признаков каждого из видов. Цвет кожуры, оттенки, блеск ягоды и запах плода играют важную роль. Например, созревшая смородина обычно имеет яркий аромат, легко отделяется от ветки, а её черешок становится темнее. По вкусу она сочетает в себе кислинку и сладость. Процесс созревания ягоды проходит неравномерно в зависимости от сорта, поэтому сбор проводится поэтапно.

Красная смородина

Ярко-красные плотные плоды с просвечивающими косточками обычно говорят о том, что смородина созрела. Собирать её лучше всего горстями, чтобы не повредить ягоды. В отличие от черноплодных сортов красная смородина созревает одновременно.

Чёрная смородина

Плоды черноплодных сортов темнеют неравномерно, и спелость их можно определить по цвету. Лучше всего собирать чёрную смородину через пару дней после полного созревания, когда её вкус становится насыщеннее.

Белая смородина

Определить спелость этого вида сложнее всего из-за прозрачно-розоватого оттенка ягод. Спелые ягоды имеют кисло-сладкий вкус и легко различимые косточки.