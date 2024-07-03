Клубника стала любимой ягодой у россиян

В опросе про самую любимую ягоду с огромным отрывом в России победила клубника. За неё проголосовали 26% респондентов. Результаты социсследования редакции ВФокусе Mail.ru публикует "Газета.Ru".

Опрошенные выбирали из самых популярных летних сладостей: клубники, черешни, малины, земляники, вишни, черники, смородины, голубики, крыжовника, шелковицы, жимолости, кизила, черёмухи, костяники. Второе место в опросе заняли черешня и малина. За них проголосовало по 18%. Четвёртое место — земляника, а пятое — черника.

Не менее интересно результаты распределились по регионам. Например, клубника заняла первое место почти везде, но в Северо-Кавказском округе смогла победить черешня. Дальше голоса максимально разделились. Так, в Дальневосточном округе второе место получила жимолость. Во всех остальных регионах она при этом находится в конце списка. Малина смогла заполучить "серебро" в Приволжском, Северо-Западном, Сибирском и Уральском округах, а черешня — в Северо-Кавказском, Южном и Центральном. При этом необычная костяника почти везде заняла последнее место.

По демографическим признакам статистика также показалась достаточно необычной. Например, черника почти вдвое популярнее у мужчин, чем у женщин. Клубнике, напротив, женщины отдали больше голосов, чем мужчины.