Названы лучшие регионы России для сбора летних ягод

Мурманская область и Красноярский край стали лучшими местами в России для сбора ягод, пишет "Газета.ru" со ссылкой на соответствующее исследование.

"В Мурманской области можно найти морошку, чернику, голубику, бруснику и воронику. <...> На сбор морошки и голубики отправляйтесь в конце июля, черники — в августе, а брусники — в сентябре", — советуют эксперты сервиса "Туту", побывавшие в разных субъектах РФ.

Ещё один регион — Красноярский край. Там тоже можно встретить самые разные ягоды: бруснику, голубику, морошку, клюкву и другие виды. В июле и ранней весной туда можно отправляться на поиски черники. Эксперты также советуют обратить внимание и на Кубань, где очень много смородины, крыжовника, малины и голубики.

На севере можно отправиться в Карелию и Архангельск, где, как утверждают эксперты, урожай поспеет к концу лета. Там сезон сбора зависит от погоды. Отметили исследователи и Московскую область: чтобы найти отличные ягодные места, уезжать далеко от столицы необязательно. В середине июня в Подмосковье уже можно найти землянику, в июле — голубику, чернику и малину, в конце августа — бруснику, а в середине сентября — клюкву.