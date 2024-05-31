Садоводам рассказали, какие ягоды лучше не сажать в Подмосковье

Ещё недавно в Подмосковье из ягод выращивали в основном малину, крыжовник и два вида смородины, однако время идёт, и список растений, которые могут плодоносить в нашем климате, расширяется. О том, что лучше всего сажать в столичном регионе, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Кунцевич.

"Ассортимент пополнился целым рядом "одомашненных" некоторых дикорастущих ягодных растений, таких как голубика, клюква, брусника, морошка, и многих других", — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом Regions.

По его словам, выращивать можно всё, просто стоит правильно выбирать саженцы и подготавливать почву. Покупать побеги растений лучше в сертифицированных питомниках и садовых центрах с учётом районирования конкретного вида.

"Многолетние садовые кустарники должны быть неприхотливыми, зимостойкими, отличаться устойчивостью к заболеваниям и высокой стабильной урожайностью", — пояснил Кунцевич.

Есть сорта, которые многих могут разочаровать, в основном это гибриды. У них неоднозначные вкусовые качества и капризность при выращивании, заключил эксперт.