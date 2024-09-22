Посол США оценил возможность размещения американских военных баз в Финляндии

Американский посол в Финляндии Дуглас Хики не видит условий для размещения постоянных военных баз США на территории этой североевропейской страны. Об этом он заявил в интервью газете Ilta-Sanomat.

«Я не вижу [условий], чтобы в Финляндии появились постоянные американские военные базы, но совместные учения будут», — сказал Хики.