Посол США оценил возможность размещения американских военных баз в Финляндии
Посол США Хики не видит условий для размещения американских баз в Финляндии
Американский посол в Финляндии Дуглас Хики не видит условий для размещения постоянных военных баз США на территории этой североевропейской страны. Об этом он заявил в интервью газете Ilta-Sanomat.
«Я не вижу [условий], чтобы в Финляндии появились постоянные американские военные базы, но совместные учения будут», — сказал Хики.
Отметим, что Хики на этой неделе уходит со своего поста раньше запланированного срока, так как станет советником кампании кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Финляндии, в 140 км от границы с Россией, будет создан штаб сухопутных войск НАТО. Таким образом, в финском городе Миккели будет сформирована бронетанковая бригада в составе до 5 тысяч военнослужащих. Помощник российского президента Николай Патрушев также рассказал, что Швеция и Финляндия собираются лишить РФ доступа в Балтийское море, сделав его «внутренним морем» альянса. Затем появилась информация, что к этому плану решила присоединиться Эстония.
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