«Русофобские настроения»: В Посольстве РФ возмутились травлей россиян на матче в Финляндии

Посольство России в Финляндии возмутилось тем, что болельщики выкрикивали оскорбительные слова в адрес российских футболистов на матче в городе Турку, который был в результате сорван. Дипмиссия рассчитывает, что подобные инциденты впредь не повторятся.

«С возмущением отфиксировали инцидент в ходе футбольного матча в городе Турку 3 октября, который был остановлен после оскорбительных выкликов на национальной почве в адрес игроков российского происхождения, выступающих за один из финских клубов», — указано на официальном сайте ведомства.

Дипломаты одобрили, что директор футбольного клуба ТПС Ким Экроос извинился за неподобающее поведение болельщиков. В ведомстве рассчитывают, что спортивные организации смогут принять эффективные дисциплинарные меры в отношении виновных и не допустят подобной ситуации снова.

В посольстве указали, что в Финляндии наблюдается критический уровень русофобских настроений, которые перекинулись и на спортивную сферу. В диппредставительстве считают, что этому факту способствует попустительство финских властей.

«В такой атмосфере усиливаются расистские настроения в целом, и остановка матча из-за расистских выкриков болельщиков в адрес игроков и других национальностей происходит здесь не в первый раз», — отметили в посольстве.