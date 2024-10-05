«Может далеко зайти»: В Госдуме отреагировали на оскорбления российских футболистов в Финляндии
Депутат Свищев назвал неприемлемыми оскорбления футболистов из РФ в Финляндии
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал российское посольство отреагировать на оскорбления в адрес российских футболистов во время футбольного матча в Финляндии. Произошедшее он назвал неприемлемым.
«Единственное, надо отдать должное организаторам, что матч всё‑таки был остановлен, а нарушители были наказаны. Это правильная реакция», — сказал парламентарий в беседе с «Матч ТВ».
Если российские власти не будут пресекать подобные инциденты, то это «может далеко зайти», подчеркнул Свищев.
Как сообщал Life.ru, инцидент произошёл 3 октября во время матча первой лиги чемпионата Финляндии между «ТПС» из Турку и «Яро» из Пиетарсаари. В ходе встречи болельщики оскорбляли двух российских футболистов «Яро» Сергея Лазарева и Сергея Еременко. В итоге матч пришлось остановить, а семерых фанатов вывели со стадиона. «Яро» уступил «ТПС» со счётом 0:3.
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