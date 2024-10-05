«Может далеко зайти»: В Госдуме отреагировали на оскорбления российских футболистов в Финляндии

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал российское посольство отреагировать на оскорбления в адрес российских футболистов во время футбольного матча в Финляндии. Произошедшее он назвал неприемлемым.

«Единственное, надо отдать должное организаторам, что матч всё‑таки был остановлен, а нарушители были наказаны. Это правильная реакция», — сказал парламентарий в беседе с «Матч ТВ».

Если российские власти не будут пресекать подобные инциденты, то это «может далеко зайти», подчеркнул Свищев.