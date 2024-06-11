Москалькова предложила приравнять русофобию к экстремизму

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила учредить систему, которая будет привлекать иностранцев и должностных лиц за проявление русофобии как за экстремизм. Также она просит рассмотреть усиление штрафных мер за подобные действия. Об этом говорится в тексте доклада на сайте омбудсмена.

"В данной связи заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма, а также усилить наказания за эти деяния", — гласит предложение омбудсмена.

Москалькова привела пример ситуации с агрессивной русофобией на Западе, которая из-за антироссийской направленности европейских лидеров достигла в 2023 году небывалых масштабов.