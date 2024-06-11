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11 июня, 06:58

Москалькова предложила приравнять русофобию к экстремизму

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила учредить систему, которая будет привлекать иностранцев и должностных лиц за проявление русофобии как за экстремизм. Также она просит рассмотреть усиление штрафных мер за подобные действия. Об этом говорится в тексте доклада на сайте омбудсмена.

"В данной связи заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма, а также усилить наказания за эти деяния", гласит предложение омбудсмена.

Москалькова привела пример ситуации с агрессивной русофобией на Западе, которая из-за антироссийской направленности европейских лидеров достигла в 2023 году небывалых масштабов.

Существует множество примеров остервенелой русофобии, на которую международное сообщество привыкло по команде закрывать глаза, считает омбудсмен.

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Русофобия проталкивается в массы правящими режимами на Западе уже не один год. Печально, что в некоторых странах даже нет альтернативной точки зрения на Россию, поскольку все политические силы там уже настроены против всего российского, о чём рассказывал Дмитрий Песков, приводя в пример Великобританию. При этом большинство стран в угоду чьей-то политике терпят лишь убытки от своего курса. Так, промышленные предприятия в Финляндии останавливают свою работу из-за всевозможных запретов, связанных с ресурсами, технологиями и продуктами из России.

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ТАСС / Казаков Александр

Владимир Озеров
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