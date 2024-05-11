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11 мая, 13:40

Упорствующая в русофобии Финляндия рушит собственную экономику, заявили в МИД РФ

МИД РФ: Промышленность Финляндии останавливается из-за русофобского курса страны

В Финляндии прекращается работа промышленных предприятий, сфера туризма терпит убытки, а население покидает граничащие с Россией регионы. Причина заключается в русофобской политике страны, считает директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Беляев.

"Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, убытки турбизнеса из-за закрытия границ для миллионов гостей из России, проблемы депопуляции граничащих с РФ восточных регионов страны", цитирует его ТАСС.

Дипломат добавил, что изначально миф о грозящей с Востока опасности звучал только в прозападных средствах массовой информации, но потом им вторили местные политики, после чего и простые финны поверили вопящей о российской угрозе многоголосице. При этом власти Финляндии сделали всё, что в их силах, чтобы порвать когда-то крепкие связи между приграничными областями двух стран. При этом Москва всегда проводила в отношении финской стороны политику, строившуюся на обоюдовыгодном сотрудничестве и взаимоуважении.

Собеседник агентства выразил уверенность в том, что курс на добрососедские отношения с Россией максимально удовлетворял бы национальным интересам финнов. Ведь именно в рамках такого партнёрства Финляндия в последние несколько десятилетий извлекала выгоду для развития экономики и повышения благосостояния общества.

Учитывая всё вышесказанное, именно властям Финляндии стоит подумать о том, как помочь собственным гражданам, которые оказались в плохой ситуации из-за русофобского курса, которого упорно придерживается Хельсинки, указал дипломат. Финнам придётся самим брать ответственность за свою судьбу и менять текущую ситуацию, если она их не устраивает. А выбор у жителей страны достаточно простой: вернуться к выгодному для обеих сторон партнёрству с Российской Федераций или позволить возглавляемому Штатами Североатлантическому альянсу превратить собственный дом в передний рубеж военного блока. А российские власти будут думать над тем, как повысить состояние своего народа, подытожил руководитель второго европейского департамента МИД.

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Напомним, что Финляндия наряду с Польшей и странами Балтии стала одним из государств, заключивших соглашение об усилении контроля за выполнением санкций против Российской Федерации. Документ был подписан 9 мая и предусматривает усиление мониторинговых мероприятий за антироссийскими санкциями ЕС и обмен данными по этому поводу.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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