Россия выдала агреман новому послу Финляндии
Новый посол Финляндии в России Марья Лиивала получила агреман
Новый посол Финляндии в России Марья Лиивала. Обложка © МИД Финляндии
Должность нового посла Финляндии в РФ займёт Марья Лиивала, российская сторона уже выдала ей агреман — согласие принять главу диппредставительства. Об этом сообщил руководитель второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев.
"Администрацией президента Финляндии опубликовано решение главы финляндского государства о назначении с 1 сентября Марьи Лиивала послом Финляндии в Российской Федерации. Данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны (агремана) на такое назначение", — заявил он в интервью ТАСС.
Сам Беляев назвал Лиивалу "опытным и высокопрофессиональным дипломатом, которая уже много раз работала в дипмиссии Финляндии в российской столице, активно работает над развитием взаимовыгодных отношений между странами". Тем не менее, подчеркнул собеседник агентства, вряд ли стоит рассчитывать, что по приезде в Москву финский посол начнёт работать в том же ключе: начиная с 2022 года Хельсинки держат курс на разрыв всей системы связей России и Финляндии, что соответствует антироссийской политике коллективного Запада.
Лиивала родилась в 1964 году. Ранее она была главой финской дипломатической миссии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. С 2021 года она возглавляла Департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии в Министерстве иностранных дел Финляндии.
Любопытно, что назначение нового дипломата состоялось через день после того, как президент Финляндии Александр Стубб заявил, что разрешение украинского конфликта возможно только военным путём. Как уже ранее писал Life.ru, финский лидер считает, что благоприятные обстоятельства для мирного урегулирования могут сложиться в следующем году, но сейчас это невозможно.