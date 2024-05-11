Россия выдала агреман новому послу Финляндии

Должность нового посла Финляндии в РФ займёт Марья Лиивала, российская сторона уже выдала ей агреман — согласие принять главу диппредставительства. Об этом сообщил руководитель второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев.

"Администрацией президента Финляндии опубликовано решение главы финляндского государства о назначении с 1 сентября Марьи Лиивала послом Финляндии в Российской Федерации. Данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны (агремана) на такое назначение", — заявил он в интервью ТАСС.

Сам Беляев назвал Лиивалу "опытным и высокопрофессиональным дипломатом, которая уже много раз работала в дипмиссии Финляндии в российской столице, активно работает над развитием взаимовыгодных отношений между странами". Тем не менее, подчеркнул собеседник агентства, вряд ли стоит рассчитывать, что по приезде в Москву финский посол начнёт работать в том же ключе: начиная с 2022 года Хельсинки держат курс на разрыв всей системы связей России и Финляндии, что соответствует антироссийской политике коллективного Запада.

Лиивала родилась в 1964 году. Ранее она была главой финской дипломатической миссии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. С 2021 года она возглавляла Департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии в Министерстве иностранных дел Финляндии.