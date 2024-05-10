Президент Финляндии назвал "единственный путь" решения украинского вопроса
Президент Финляндии Стубб: Мира на Украине можно достичь только через поле боя
Президент Финляндии Александр Стубб. Обложка © ТАСС / AP / Emmi Korhonen
На данный момент единственный путь к решению украинского вопроса лежит через поле боя. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, которая откроет путь к соглашению. Но мы ещё не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя", — отметил финский лидер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее Стубб заявлял, что Швеция и Финляндия должны играть ключевую роль в поддержании мира и уменьшении военной напряжённости. Кроме того, он говорил, что лидерам стран НАТО надо делать меньше заявлений в адрес РФ и заняться реальной подготовкой ВС к возможному противостоянию с Москвой. К слову, крошечный пограничный финский городок Ивало начал активно готовиться к возможному столкновению. По словам иностранных СМИ, населённый пункт может стать потенциальной горячей точкой во время войны с НАТО.