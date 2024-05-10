Президент Финляндии назвал "единственный путь" решения украинского вопроса

На данный момент единственный путь к решению украинского вопроса лежит через поле боя. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, которая откроет путь к соглашению. Но мы ещё не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя", — отметил финский лидер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.