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10 мая, 11:43

Президент Финляндии назвал "единственный путь" решения украинского вопроса

Президент Финляндии Стубб: Мира на Украине можно достичь только через поле боя

Президент Финляндии Александр Стубб. Обложка © ТАСС / AP / Emmi Korhonen

Президент Финляндии Александр Стубб. Обложка © ТАСС / AP / Emmi Korhonen

На данный момент единственный путь к решению украинского вопроса лежит через поле боя. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, которая откроет путь к соглашению. Но мы ещё не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя", — отметил финский лидер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Ранее Стубб заявлял, что Швеция и Финляндия должны играть ключевую роль в поддержании мира и уменьшении военной напряжённости. Кроме того, он говорил, что лидерам стран НАТО надо делать меньше заявлений в адрес РФ и заняться реальной подготовкой ВС к возможному противостоянию с Москвой. К слову, крошечный пограничный финский городок Ивало начал активно готовиться к возможному столкновению. По словам иностранных СМИ, населённый пункт может стать потенциальной горячей точкой во время войны с НАТО.

Александра Мышляева
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